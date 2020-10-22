Муфтий Дамаска погиб при взрыве машины

Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его машину. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.
Взрыв произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия. «Шейх аль-Афьюни погиб в четверг вечером в результате террористического акта», — передает агентство.
SANA отмечает, что муфтий был членом Научного совета при Министерстве по делам вакуфов, а также возглавлял Международный исламский центр «Аль-Шам» по противодействию экстремизму. Муфтием Дамаска он стал в 2013 году.
По данным Al Arabiya, Мухаммад Аднан Афьюни, был близок к главе сирийского режима Башару Асаду и несколько лет назад сыграл ключевую роль на переговорах с оппозицией и воюющими группировками в сельской местности.
Асад занимает пост президента Сирии с 2000 года, он пришел к власти после своего отца Хафеза Асада. В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные выступления, переросшие в гражданскую войну, однако Асаду при поддержке России и Ирана удалось сохранить власть.
В начале сентября текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый раз за восемь лет посетил Дамаск, где встретился с Асадом. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров сообщил, что в Сирии установилась относительно спокойная обстановка, а все оставшиеся очаги террористов будут уничтожены. По словам министра, Сирия, в том числе с помощью России, уже выстояла в борьбе с международным терроризмом и «теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности».