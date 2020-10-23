Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

В ведомстве полагают, что загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». В отношении компании обещают провести внеплановую проверку.
Росприроднадзор добавил, что сейчас ведутся работы по локализации загрязнения.
На этой неделе жители Находки начали сообщать в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Городские власти подтвердили факт загрязнения, но не уточнили масштабы. Источник загрязнения и вещество, попавшее в акваторию, точно не установлены.
Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверка по факту разлива нефти в акватории залива Находка.