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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Источник: РИА "Новости"

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.

«Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло, — это жизнь океана, так скажем, это природное явление», — сказал Кобылкин в эфире канала «Россия 24».

Он также добавил, что процесс восстановления водной среды идет естественным путем.

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