09:57 (мск), источник: РИА Новости
Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
«Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя.
Он также добавил, что процесс восстановления водной среды идет естественным путем.