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10:55 (мск), источник: ТАСС

В СК назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Основной версией инцидента является природная причина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.
Светлана Петренко
Официальный представитель СК РФ

По словам Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. «Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — отметила представитель СК.

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Вместе с тем на месте происшествия продолжает работать следственная группа. В ее состав входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК. В ходе расследования проверяются различные версии загрязнения. На данный момент осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ. Пробы донных отложений, воды и грунта также исключили возможность загрязнения из указанных объектов.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами. «После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение», — отметила Петренко.

Она напомнила, что уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СК по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных (ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ).

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