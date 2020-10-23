10:55 (мск), источник: ТАСС
В СК назвали основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке
Основной версией инцидента является природная причина.
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.
По словам Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках
Вместе с тем на месте происшествия продолжает работать следственная группа. В ее состав входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК. В ходе расследования проверяются различные версии загрязнения. На данный момент осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ. Пробы донных отложений, воды и грунта также исключили возможность загрязнения из указанных объектов.
В ходе расследования проводятся
Она напомнила, что уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СК по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных (ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ).