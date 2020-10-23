В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

Согласно подсчетам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения. Суточный прирост в относительном выражении, по данным штаба, увеличился до 1,2%. В частности. число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области составило 472, в Нижегородской области — 366, в Ростовской области — 299, в Свердловской области — 268. В Воронежской области выявили за сутки 256 инфицированных, это максимум за всю пандемию.
Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки возросло на 710, это новый максимум с начала пандемии. Днем ранее в городе выявили 697 новых случаев заражения. В общей сложности в Петербурге заразились 55 378 человек.
Всего в настоящее время в РФ болеют 335 870 человек.
Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 11 263, до 1 119 251. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 75,6%.
За сутки выписаны по выздоровлению 576 пациентов в Нижегородской области, 359 в Ростовской области, 302 в Свердловской области, 253 в Иркутской области и 250 в Волгоградской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 283 против 290 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 25 525 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.