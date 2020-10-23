Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 октябряНачало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября
Фоторепортажи
15Названы победители Aerial Photography Awards
11Белые следы вулкана
10:46 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 340, это максимум за все время пандемии. Всего в стране инфекция была диагностирована у 1 480 646 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе.

COVID-19: Новые случаи
США
11:03 (мск)5478 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Согласно подсчетам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения. Суточный прирост в относительном выражении, по данным штаба, увеличился до 1,2%. В частности. число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области составило 472, в Нижегородской области — 366, в Ростовской области — 299, в Свердловской области — 268. В Воронежской области выявили за сутки 256 инфицированных, это максимум за всю пандемию.

Видео
COVID-19 в сточных водах и временные госпитали: последние данные о коронавирусе в России

Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки возросло на 710, это новый максимум с начала пандемии. Днем ранее в городе выявили 697 новых случаев заражения. В общей сложности в Петербурге заразились 55 378 человек.

Всего в настоящее время в РФ болеют 335 870 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 11 263, до 1 119 251. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 75,6%.

За сутки выписаны по выздоровлению 576 пациентов в Нижегородской области, 359 в Ростовской области, 302 в Свердловской области, 253 в Иркутской области и 250 в Волгоградской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 283 против 290 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 25 525 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

 "Потерявшийся связался со службой 112, говорит: сейчас замёрзну тут, сижу, вдалеке вижу пятиэтажку"
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
Песков: Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада
Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг заблуждение о COVID-19
СК назвал основную версию причины загрязнения залива на Камчатке
Снимок теракта в Найроби стал лучшей репортажной фотографией
Социологи определили идеальный возраст для счастливого брака
Алексея Волина освободили от должности замглавы Минцифры
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 344
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 258
Сигналите пешеходам во дворах? 249
От Франции к Забайкалью. Пишут из забайкальского лечебного учреждения... Моим оппонентам о Величии. Да да, именно так. С заглавной буквы. И никак иначе. 151
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Популярные темы на «Детях»
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 859
Моменты советского воспитания, которые могут удивить современных мам 790
Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах 636
Муж предлагает брачный договор 562
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь