05:52 (мск), источник: ТАСС
Суд арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в Москве
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/ — Ранее в ФСБ сообщали, что теракт готовился в одном из зданий органов власти.
Бабушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.
22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании выходца из