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05:52 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/ — Ранее в ФСБ сообщали, что теракт готовился в одном из зданий органов власти.

Бабушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании выходца из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, который по указанию боевиков международных террористических организаций готовил теракт в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства. В оборудованном террористом тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи найдены переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, а также видеозапись его так называемой присяги главарям террористов. В дальнейшем, по данным ФСБ, он «планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок».

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