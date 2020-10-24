В России за сутки выявили 16 521 случай заражения коронавирусом

В относительном выражении прирост, по данным штаба, замедлился до 1,1%.
В частности, за сутки в Москве были выявлены 4 453 случая, в Санкт-Петербурге — 713, в Московской области — 480, в Нижегородской области — 384, в Ростовской области — 301.
Всего в настоящее время в стране продолжают лечение 340 528 человек.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 11 567, приблизившись к максимуму, зарегистрированному 24 июня. Днем ранее в России выписали 11 263 человека, а в четверг штаб сообщал о 11 428 выздоровевших.
В общей сложности уже вылечились 1 130 818 человек, или 75,5% инфицированных.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 296 против 283 днем ранее. Общее число смертей из-за коронавируса в стране, по данным штаба, составило 25 821. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%.