13:17 (мск), источник: РИА Новости
Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи
БАКУ, 24 окт — РИА Новости. Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть гражданина РФ, получившего ранения после обстрела города Гянджи.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России 2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи, скончался в субботу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку проинформировал о случившемся посольство России по линии МИД.
«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сообщила РИА Новости
Расположенный почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда