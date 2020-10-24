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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Посольство в Баку подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи

БАКУ, 24 окт — РИА Новости. Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть гражданина РФ, получившего ранения после обстрела города Гянджи.

Источник: РИА Новости

Ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России 2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи, скончался в субботу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Баку проинформировал о случившемся посольство России по линии МИД.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Алина Золоторева.

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Расположенный почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53. По заявлениям властей Азербайджана, удары нанесли армянские ВС ракетами Эльбрус. В Ереване опровергали удары по Гяндже.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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