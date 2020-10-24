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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый рекорд по числу случаев COVID-19 зафиксировали в США

В США зафиксировали новый рекорд по числу случаев COVID-19: за сутки выявлено более 83 тысяч зараженных. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале в субботу, 24 октября.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

Глава центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты Майкл Остерхольм прогнозирует «стремительный рост» смертности в стране следующие три-четыре недели.

Суточный прирост зараженных, по его словам, может достигнуть шестизначных цифр.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирус в США выявили у 8,5 миллиона жителей. Более 223,9 тысячи человек умерли, выздоровели более 3,3 миллиона пациентов.

16 октября в США за сутки выявили рекордное с июля количество новых случаев заражения коронавирусом — 62 тысячи. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить жесткие ограничения в случае повторной вспышки пандемии. Он также анонсировал готовность вакцины к концу текущего года. Сам американский лидер перенес коронавирус в начале месяца.

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