19:52 (мск), источник: Life.ru
В Ленобласти застрелили отца экс-пилота «Формулы-1» Петрова
Нападавшего, пробравшегося на участок предпринимателя, разыскивают правоохранители.
В Ленинградской области нашли мёртвым Александра Петрова — отца бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. По данным источника Лайфа, информация о гибели известного бизнесмена и муниципального депутата поступила в экстренные службы от сторожа.
Кто мог стрелять в Петрова, пока не известно. Погибший занимался топливным и судостроительным бизнесом. Нападавшего, пробравшегося на участок предпринимателя в посёлке Великое, ищут правоохранители.