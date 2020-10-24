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19:52 (мск), источник: Life.ru

В Ленобласти застрелили отца экс-пилота «Формулы-1» Петрова

Нападавшего, пробравшегося на участок предпринимателя, разыскивают правоохранители.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области нашли мёртвым Александра Петрова — отца бывшего гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. По данным источника Лайфа, информация о гибели известного бизнесмена и муниципального депутата поступила в экстренные службы от сторожа.

Кто мог стрелять в Петрова, пока не известно. Погибший занимался топливным и судостроительным бизнесом. Нападавшего, пробравшегося на участок предпринимателя в посёлке Великое, ищут правоохранители.

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