Росморречфлот сообщил об угрозе затопления танкера в Азовском море

Ранее Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в Ростов-на-Дону.
«Крен есть. Открытого возгорания нет. Если есть крен, значит, есть поступление воды», — сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, есть ли вероятность затопления судна.
Ситуация прояснится после прибытия на борт спасателей, сообщили в ведомстве. Троих выпавших за борт моряков ищут, добавили в Росморречфлоте.
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