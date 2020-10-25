СК назвал заказным убийство бизнесмена Петрова

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. “з” ч.2 ст105 УК)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, убийство произошло вечером 24 октября. Неизвестный выстрелил в Петрова на территории его дома под Выборгом в Ленинградской области.
61-летний Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Среди них — дорожно-строительная компания, управляющая компания, мусорные полигоны, риелторские фирмы, гостиничный комплекс, а также «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска.
По информации портала 47News, Петров также заседал в местном заксобрании и руководил общественной спортивной организацией «Фаворит».
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