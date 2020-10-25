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01:04 (мск), источник: РБК

СК назвал заказным убийство бизнесмена Петрова

Убийство бывшего совладелеца ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания», муниципального депутата Александра Петрова было заказным, сообщил Следственный комитет.

Источник: Агентство «Москва»

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. “з” ч.2 ст105 УК)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, убийство произошло вечером 24 октября. Неизвестный выстрелил в Петрова на территории его дома под Выборгом в Ленинградской области.

61-летний Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Среди них — дорожно-строительная компания, управляющая компания, мусорные полигоны, риелторские фирмы, гостиничный комплекс, а также «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска.

По информации портала 47News, Петров также заседал в местном заксобрании и руководил общественной спортивной организацией «Фаворит».

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