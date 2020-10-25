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08:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Samsung умер в возрасте 78 лет

Председатель правления Samsung Electronics Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле, сообщило агентство «Рёнхап». Последние несколько лет из-за проблем со здоровьем Ли Гон Хи оставался формальным главой компании, фактически концерном руководит его сын Ли Чжэ Ёну.

Источник: AP 2020

Как уточнило агентство, последние несколько лет Ли Гон Хи находился в больнице. Причиной его проблем со здоровьем стал сердечный приступ, перенесенный предпринимателем в 2014 году.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о “новом менеджменте” стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества», — говорится в заявлении концерна (цитата по Reuters).

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец — Ли Бён Чхоль — был основателем Samsung Electronics. Сам Ли Гон Хи присоединился к концерну в 1968 году, в 1987 году его возглавил. В 2008 года он был вынужден уйти в отставку, та как суд приговорил его к условному тюремному заключению по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Позднее Верховный суд Южной Кореи отменил приговор. В 2010 году Ли Гон Хи вернулся к управлению концерном. По оценкам Forbes, с чистой прибылью в $12,6 млрд Ли Гон Хи и его семья входят в число самых богатых людей мира.

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