10:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Аварийный российский танкер в Азовском море отбуксировали на стоянку
Аварийный танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября прогремел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на
Как говорили ранее в Росморречфлоте, стоянка находится в 7−8 милях от места взрыва, ближе к берегу Краснодарского края. В агентстве морского и речного транспорта рассказали, что
Взрыв на борту танкера «Генерал Ази Асланов» произошел вечером 24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время их ищут. Еще 10 человек спасло проходящее мимо судно «Сириус». По предварительным данным, взрыв произошел