СК возбудил дело о нарушении пожарной безопасности после ЧП на танкере

Уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, возбуждено по факту ЧП на борту танкера «Генерал Ази Асланов», об этом сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время следователи установили, вечером в субботу, 24 октября, на борту судна, находившегося в Азовском море, произошел пожар.
По версии правоохранителей, вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость «Нафта», находившаяся во втором грузовом танке.
Как сообщалось ранее, большую часть экипажа удалось спасти, однако до сих пор ведутся поиски трех человек — боцмана, 19-летнего матроса и 23-летнего практиканта, пропавших после того, как они оказались за бортом.
В настоящее время «Генерал Ази Асланов» отбуксирован к берегу, где его осмотрят водолазы.