Силовики применили светошумовые гранаты на протестах в Минске

«Мы можем говорить о применении спецсредств и о задержаниях в районе Орловской, Нововиленской для сдерживания напора протестующих и предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщила Чемоданова «РИА Новости». По ее словам, протестующие нападали на сотрудников милиции.
В Минске и других городах Белоруссии сегодня проходит «День народного ультиматума» — протесты несогласных с итогами президентских выборов. По подсчетам Telegram-канала «Нехта Live», на улицы столицы вышли более 100 тыс. человек. Силовики блокировали подступы к резиденции президента Александра Лукашенко. После этого протестующие покинули эту территорию — многотысячная колонна двинулась в обратном направлении.
На акции задержаны не менее 80 человек, следует из данных белорусского правозащитного центра «Весна». Среди задержанных есть журналисты. УВД Гродненского облисполкома сообщило «Интерфаксу», что в Лиде были задержаны «несколько десятков человек». Против них применялся слезоточивый газ.