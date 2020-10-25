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20:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Силовики применили светошумовые гранаты на протестах в Минске

Правоохранительные органы в Минске применили около десяти светошумовых гранат на улице Орлова, где проходит демонстрация, передает ТАСС с места событий. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил о пострадавших. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила использование спецсредств, но не уточнила, каких именно. В Белоруссии задержаны десятки человек.

Источник: AP 2020

«Мы можем говорить о применении спецсредств и о задержаниях в районе Орловской, Нововиленской для сдерживания напора протестующих и предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщила Чемоданова «РИА Новости». По ее словам, протестующие нападали на сотрудников милиции.

В Минске и других городах Белоруссии сегодня проходит «День народного ультиматума» — протесты несогласных с итогами президентских выборов. По подсчетам Telegram-канала «Нехта Live», на улицы столицы вышли более 100 тыс. человек. Силовики блокировали подступы к резиденции президента Александра Лукашенко. После этого протестующие покинули эту территорию — многотысячная колонна двинулась в обратном направлении.

На акции задержаны не менее 80 человек, следует из данных белорусского правозащитного центра «Весна». Среди задержанных есть журналисты. УВД Гродненского облисполкома сообщило «Интерфаксу», что в Лиде были задержаны «несколько десятков человек». Против них применялся слезоточивый газ.

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