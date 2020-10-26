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10:55 (мск), источник: Известия

Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова предъявили обвинения

Фигурантам уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова предъявлены обвинения. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

По данным СК, вдова скончавшегося в 2017 году артиста Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

«В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия», ― цитирует ее «РИА Новости».
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16 октября вдову и дочь Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Отмечалось, что были запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам и проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

Ранее члены семьи артиста подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья Баталова, которые опекали его в последние годы.

У артистов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ имени Горького, снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). Преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Актер умер 15 июня 2017 года.

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