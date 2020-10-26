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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В России установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 17 347 случаев

За последние сутки зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это максимальное число за все время пандемии.

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Источник: Агентство «Москва»

Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 октября — 17 340 случаев. Накануне было выявлено 16 710 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 531 224.

Умерли за последние сутки 219 человек, общее число погибших достигло 26 269. Выздоровели 7574 человек, за все время — 1 146 096.

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Регионы с наибольшим количеством новых случаев:

  • Москва — 5224 (всего 401 040),
  • Санкт-Петербург — 715 (57 515),
  • Московская область — 499 (84 247),
  • Нижегородская область — 376 (39 636),
  • Ростовская область — 312 (29 058).
Самое высокое число умерших выявлено в Москве — 62 человека (всего 6442) и Воронежской области — 12 человек (287).
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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 43 млн заразившихся коронавирусом. На первом месте США (8,6 млн), на втором — Индия (7,9 млн), на третьем — Бразилия (5,3 млн). Россия занимает четвертое место по числу заболевших, по числу умерших — 13-е.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что правительство не планирует вводить жесткие ограничения из-за роста заболеваемости. Этой установки, как выяснил «Ъ», придерживаются и власти регионов. Даже там, где нагрузка на медицинскую систему достигла предельных показателей, чиновники не готовы прибегнуть к локдауну из-за боязни «убить экономику».

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