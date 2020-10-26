В России установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом — 17 347 случаев

Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 октября — 17 340 случаев. Накануне было выявлено 16 710 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 531 224.
Умерли за последние сутки 219 человек, общее число погибших достигло 26 269. Выздоровели 7574 человек, за все время — 1 146 096.
Самое высокое число умерших выявлено в Москве — 62 человека (всего 6442) и Воронежской области — 12 человек (287).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 43 млн заразившихся коронавирусом. На первом месте США (8,6 млн), на втором — Индия (7,9 млн), на третьем — Бразилия (5,3 млн). Россия занимает четвертое место по числу заболевших, по числу умерших — 13-е.
Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что правительство не планирует вводить жесткие ограничения из-за роста заболеваемости. Этой установки, как выяснил «Ъ», придерживаются и власти регионов. Даже там, где нагрузка на медицинскую систему достигла предельных показателей, чиновники не готовы прибегнуть к локдауну из-за боязни «убить экономику».