Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
11:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошеннические колл-центры переходят на автообзвон

Колл-центры мошенников усовершенствовали тактику, обнаружили эксперты по кибербезопасности: теперь людей обзванивает робот, а человек подключается уже на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты.

Источник: Reuters

Новый подход позволяет удешевить стоимость атаки и повысить ее конверсию. Если раньше такие колл-центры работали из тюрем, то теперь вышли на волю и даже за границу, поэтому для борьбы с ними нужно тестировать новые решения в «правовых песочницах», полагают эксперты.

Читайте также
Эксперты назвали основные тренды в преступности

В России набирают популярность телефонные мошенничества с помощью роботов, при которых первоначальный обзвон жертв проводят автоматизированные колл-центры, рассказали «Ъ» эксперты по IT-безопасности. «Робот говорит: “Ваша карта в данном банке заблокирована, перезвоните нам по этому номеру”. При перезвоне жертве отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка», — поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, по схеме сейчас осуществляются сотни звонков в день.

Такой способ мошенничества переживает волну популярности, подтверждает руководитель аналитического департамента Infosecurity a Softline Company Дарья Кошкина. О разных форматах телефонного мошенничества еще в прошлом году предупреждала Group-IB, отмечает замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Сергей Никитин.

Злоумышленники, по его словам, могут звонить с поддельных номеров, используя сервисы IP-телефонии, массово рассылать СМС или сообщения в WhatsApp и Viber от имени банка или подключить автоответчик, который сообщает о проблеме, а уже потом подключает к разговору «живого оператора».
Новость
Эксперт рассказал о возможности узнать назначение звонка без ответа

В схеме используется техника «обратной социальной инженерии»: жертва сама звонит в «службу безопасности», а значит, не надо преодолевать стену недоверия, отмечает начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Если жертва верит автоинформатору и перезванивает, «конверсия» атаки выше, чем при обычном обзвоне, добавляет он. Люди еще не привыкли, что мошенники могут использовать автодозвоны, поэтому робот повышает уровень первоначального доверия, соглашается руководитель направления «Информационная безопасность» компании КРОК Андрей Заикин.

Технология еще и делает атаку дешевле, добавляет технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. Робот представляет собой простое программное обеспечение для автодозвона, отмечает господин Заикин. За создание такого бота разработчики голосовых платформ обычно не взимают плату, а средняя стоимость звонка составляет 2,5−3,5 руб. за минуту, если отталкиваться от цен Voximplant и самостоятельной разработки решения клиентом, рассказали в этой компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и поинтересоваться, действительно ли карта была заблокирована, говорит Дарья Кошкина.

Также стоит установить защитное решение, определяющее мошеннические и спам-номера, добавляет ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Читайте также
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов телефона

Если раньше многие фальшивые колл-центры работали из тюрем, то в последнее время, по данным Group-IB, большинство организованы на воле и иногда даже за границей. Для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне, считают эксперты.

Изменить ситуацию сможет лишь только эффективная работа правоохранительных органов, считает Михаил Кондрашин. Алексей Дрозд же полагает, что при этом нужно тестировать решения, которые пока не разрешены законом, в легализованных недавно «правовых песочницах». Например, предлагает эксперт, в экспериментальном режиме может быть разрешен анализ содержимого первых секунд разговора на стороне оператора связи. Достаточно настроить распознавание на выявление сочетаний «слов-триггеров» («служба безопасности», «банк», «трансакция», названия банков), отправить запрос на верификацию в систему банка, и тогда при отрицательном ответе связь будет прерываться, а пока мошенник набирает номер заново, можно предупредить жертву автоматически сообщением из банка.

Юлия Степанова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что будет с рублем: Греф сделал неожиданный прогноз
Путин готов пойти на уступки НАТО. На каких условиях?
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Россиян ждет последний нерабочий праздник в 2020 году
Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в мире
Богатейшие миллиардеры мира потеряли больше чем $17 млрд за день
СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера
В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за сутки
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 995
Как избавиться от проблемы? 218
По поводу толерантности. 198
Осень суббота 183
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие?
Как увеличить срок службы стоек стабилизатора
Леди
Вера Брежнева сделала высокий хвост и разочаровала фанатов Не всем поклонникам пришлась по душе прическа певицы
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
«Союзмультфильм» показал образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь