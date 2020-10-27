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16:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов.

Источник: EPA

В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев.

Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: «Хотелось бы сделать аборт правительству».

Источник: EPA

Для страны, где католическая церковь имеет сильное влияние, подобные выступления — явление крайне необычное.

Источник: Reuters

Ранее конституционный суд страны признал неконституционным положение, в котором разрешалось проводить аборты в случае инвалидности плода.

Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

Источник: EPA

За день в стране протестующие перекрывали дороги в 50 городах. В воскресенье в Варшаве демонстранты врывались на службы в церквях и наносили граффити на здания храмов.

Источник: Reuters

На прошлой неделе суд устранил одну из немногих лазеек в законе, которые давали женщинам в Польше возможность сделать аборт.

Таким образом, прерывание беременности отныне разрешено, лишь если оплодотворение произошло во время изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Вопрос абортов глубоко расколол польское общество. В 2014 году опрос общественного мнения показал, что 65% поляков не поддерживают аборты. 27% не видят в них ничего предосудительного, и 8% опрошенных не определились с позицией по этому вопросу.

Источник: EPA

Но уже несколько лет большинство респондентов указывают в опросах, что выступают против ужесточения закона.

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, однако группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди полячек, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80−120 тыс.

Источник: EPA

Протесты также прошли у посольств Польши в Лондоне и Киеве.

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