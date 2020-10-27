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08:03 (мск), источник: ТАСС

Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — сказал собеседник агентства.

О заболевании Кобзева стало известно в понедельник, 26 октября. В пресс-службе областного правительства ТАСС сообщали, что глава региона находится дома на самоизоляции и работает дистанционно.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 27 октября подтверждено 23 621 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 223 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста заразившихся. В летние месяцы он был ниже 80 человек.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для жителей Приангарья старше 65 лет до 9 ноября продлен режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками при входе, а высшим и средним учебным заведениям ввести скользящий график посещения, задействовать для учебы выходные дни. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки.

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