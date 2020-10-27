Кадыров обвинил Макрона в подталкивании людей к терроризму

Напомним, президент Франции ранее охарактеризовал ислам как религию, «переживающую кризис» во всем мире. Он анонсировал усиление закона 1905 года, который официально разделил церковь и государство в стране. Также, по словам господина Макрона, во Франции не откажутся от публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению Рамзана Кадырова, причина смерти школьного учителя истории Самюэля Пати, которому уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров отрубил голову, — в насмешках над религией. «В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал — сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — заявил глава Чечни.
Он добавил, что своим поведением и поступками власти Франции вынуждают людей идти на преступления. «И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться!» — заявил Кадыров.
16 октября Абдулахан Анзоров отрубил голову Пати в городе Конфлан-Сент-Онорине к западу от Парижа. По версии следствия, он хотел наказать педагога за то, что тот показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Эмманюэль Макрон посмертно наградил Самюэля Пати орденом Почетного легиона. Также Макрон призвал сделать ислам «французским, просвещенным, резко ограничив воздействие внешних спонсоров и менторов из других стран, слишком активно вовлеченных в религиозную жизнь и воспитание молодежи».
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