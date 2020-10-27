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16:43 (мск), источник: РИА Новости

В России впервые признали убийства нацистами мирных жителей геноцидом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Источник: РИА Новости

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942—1943 годах солдатами “тайлькоманды” в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — огласила решение судья Марина Малышева.

Установлено, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

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В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.

По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.

В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там более 500 останков.

Среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.

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По данным прокуратуры, для этих целей нацисты создали «тайлькоманду» из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами, а часть рядовых исполнителей составили выходцы из Латвийской ССР.

Главным организатором считают немецкого генерала Курта Херцога, приговоренного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.

Помощник президента Владимир Мединский отмечал, что несмотря на колоссальные потери СССР в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны России, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.

«Никому, кроме неонацистов, никогда не придет в голову называть евреев, цыган и сербов виновниками развязывания Второй мировой войны. А почему такое приходит в голову в отношении русских, украинцев, белорусов и других национальностей тогда единого советского народа?» — отмечал он.

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