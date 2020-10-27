Следователи рассказали о смертельной перестрелке бойцов ОМОН и СОБР в Чечне

По данным ведомства, в конфликте участвовали местные жители. После конфликта, около трех часов ночи, в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро участников конфликта с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались.
Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») и части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.
Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР в Ачхой-Мартане, по неподтвержденным данным, погиб сторож школы, рядом с которой произошел конфликт.
Об инциденте в Ачхой-Мартане стало известно в ночь на 27 октября. По данным источников, конфликт между бойцами СОБР и ОМОН начался со словесной перепалки в местном кафе «Смайл». Управляющий заведением попытался успокоить пьяных сотрудников ОМОН и позвал на помощь знакомого из Росгвардии, тот приехал вместе с двумя бойцами СОБР. Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу.