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20:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Следователи рассказали о смертельной перестрелке бойцов ОМОН и СОБР в Чечне

Перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР в чеченском селе Ачхой-Мартан стала следствием ссоры, переросшей в драку. Об этом во вторник, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила полковник юстиции, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) по взаимодействию со СМИ Марьям Налаева.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в конфликте участвовали местные жители. После конфликта, около трех часов ночи, в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро участников конфликта с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались.

Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») и части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР в Ачхой-Мартане, по неподтвержденным данным, погиб сторож школы, рядом с которой произошел конфликт.

Об инциденте в Ачхой-Мартане стало известно в ночь на 27 октября. По данным источников, конфликт между бойцами СОБР и ОМОН начался со словесной перепалки в местном кафе «Смайл». Управляющий заведением попытался успокоить пьяных сотрудников ОМОН и позвал на помощь знакомого из Росгвардии, тот приехал вместе с двумя бойцами СОБР. Силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу.

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