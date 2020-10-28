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02:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ зафиксировала рекордный недельный рост зараженных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом за прошедшую неделю (19—25 октября) было самым высоким за все время пандемии — более 2,8 млн новых случаев, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

COVID-19: Новые случаи
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Источник: AFP 2020

Умерли почти 40 тыс. человек.

«По состоянию на 25 октября поступили сообщения о более 42 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,8 млн новых случаев заболевания и около 40 тыс. новых смертей», — говорится в информационном бюллетене.

В мире зарегистрировано уже более 43,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн, выздоровели свыше 29,3 млн. Первое место по числу заболевших занимают США (8,7 млн), второе Индия (7,9 млн), третье — Бразилия (5,4 млн). Россия находится на четвертом месте (1,5 млн).

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