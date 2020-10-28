В США выявили рекордное число заражений COVID-19 за неделю

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США отмечается при этом, что инфекцию за этот срок выявили у 492 тыс. американцев.
По данным Reuters, самым пострадавшим регионом является Средний Запад, горячими точками стали штаты Иллинойс, где за неделю заражение подтвердили у 31 тыс. человек, и Пенсильвания.
От заболевания, вызванного вирусом, за этот срок по всей стране умерли более 5,6 тыс. человек, количество госпитализаций увеличилось на 13%, передает агентство.
На прошлой неделе в Соединенных Штатах зарегистрировали 441,5 тыс. случаев заболевания за семь дней, что стало рекордным значением с конца июля, отмечает FT.
Согласно данным CDC, общее число заболевших в стране с начала распространения инфекции превысило 8,680 млн, умерли 225 тыс. человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 8,778 млн инфицированных и 226,7 тыс. жертв. США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и смертей.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе заразившихся за неделю во всем мире. По ее данным, с 19 по 25 октября COVID-19 выявили у 2,8 млн человек, почти 40 тыс. скончались.
По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон в ближайшее время планирует объявить о готовности американской вакцины от коронавируса. В числе компаний, которые занимаются разработкой препарата, он назвал в том числе Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer. Последняя сообщила, что к концу октября рассчитывает проанализировать результаты исследований и определить, эффективна ли созданная вакцина. В случае признания препарата его использование может начаться в конце ноября или в декабре, указали в Pfizer.