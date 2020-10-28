Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
10:51 (мск), источник: ТАСС

В России из-за коронавируса умерли 346 человек за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 — это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в стране было зарегистрировано 320 смертей.

COVID-19: Новые случаи
США
11:35 (мск)В России зарегистрирован антирекорд по числу умерших от COVID-19
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»

В общей сложности, по данным штаба, из-за коронавируса в России умерли 26 935 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%.

За сутки скончались 75 пациентов в Москве, 57 — в Санкт-Петербурге, 17 — в Ростовской области, по 12 — в Нижегородской, Московской и Костромской областях, Удмуртской республике.

Число заболевших и выздоровевших

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 202, до 1 563 976. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%.

Читайте также
ВОЗ зафиксировала рекордный недельный рост зараженных коронавирусом

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чеченской Республике (0,4%), Республике Дагестан (0,5%).

В частности, в Москве за сутки были выявлены 3 670 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 727, в Нижегородской области — 377, в Архангельской области — 317, в Ростовской области — 314.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 365 740 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 361. Всего вылечился от инфекции 1 171 301 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 74,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 577 пациентов в Москве, 415 — в Санкт-Петербурге, 323 — в Свердловской области, 262 — в Красноярском крае, 294 — в Нижегородской области, 260 — в Крыму.

Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам и барам работать по ночам
Во время загрузки произошла ошибка.
27 октября© Ньюстюб
 "Забегает сестра пропавшего парня и спустя какое-то время кричит: он здесь, он спрятался за холодильником!"
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
Ту-154 совершил последний в России гражданский полет (видео)
Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом
США закупят произведенное в СССР вооружение
Как попасть в Египет: почему российских туристов там мало
Сумку на колесиках назвали новым модным трендом
В США выявили рекордное число заражений COVID-19 за неделю
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Кино
Назван лучший мультфильм 21-го века К Международному дню анимации проект Кино Mail.ru выяснил, какие анимационные фильмы, выпущенные за последние 20 лет, больше всего любят российские зрители
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Располнела и носит косынку: Заворотнюк не узнать после болезни
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Gnezdo.ru
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь