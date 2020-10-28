10:51 (мск), источник: ТАСС
В России из-за коронавируса умерли 346 человек за сутки. Это максимум за пандемию
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов
В общей сложности, по данным штаба,
За сутки скончались 75 пациентов в Москве, 57 — в
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 202, до 1 563 976. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чеченской Республике (0,4%), Республике Дагестан (0,5%).
В частности, в Москве за сутки были выявлены 3 670 новых случаев, в
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 365 740 человек.
Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 361. Всего вылечился от инфекции 1 171 301 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 74,9% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 577 пациентов в Москве, 415 — в