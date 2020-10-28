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14:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бойцовый петух убил полицейского, пытавшегося остановить нелегальные бои

Филиппинский полицейский был убит бойцовым петухом во время облавы, целью которой было пресечь нелегальный тотализатор в провинции Северный Самар.

Источник: GETTY IMAGES

Лейтенант филиппинской полиции Кристин Болок скончался после того, как бойцовый петух ударил его прикрепленной к лапе стальной шпорой в левую ногу, разорвав бедренную артерию.

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Болок умер от обширной кровопотери по пути в больницу.

Он участвовал в рейде против нелегального заведения, где проводились петушиные бои, в провинции Северный Самар.

Петушиные бои — популярное на Филиппинах развлечение, собирающее толпы болельщиков, делающих ставки на победителя.

Их разрешено устраивать только в лицензированных заведениях по воскресеньям и праздникам. На время пандемии Covid-19 они полностью запрещены.

Начальник полиции Северного Самара полковник Арнель Апуд в интервью агентству Франс пресс назвал гибель своего сотрудника классическим примером фатального невезения.

«Я сперва не поверил, когда мне доложили. Это первый подобный случай за 25 лет моей службы в полиции», — сказал полковник, выразив глубокие соболезнования семье погибшего.

Getty Images Шпоры, прикрепляемые к петушиным лапам, по форме напоминают серпы и остры, как бритва | Источник: GETTY IMAGES

В связи с инцидентом арестованы три человека, конфискованы семь петухов, два набора шпор и 550 песо (11,4 доллара) наличными, сообщило филиппинское агентство PNA.

Еще трое подозреваемых скрылись и были объявлены в розыск.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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