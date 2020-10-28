ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке

«Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры, — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов (от слова quiz, “викторина”. — РБК), которые построены на основе тестов или опросов», — рассказал Лях.
По его словам, мошенники в процессе общения со своими потенциальными жертвами, которые охотно участвуют в интерактивных тестах, выясняют их электронную почту и телефон. «Таким образом они определяют “целевую аудиторию” и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии», — объяснил Лях.
Всего за девять месяцев 2020 года ЦБ выявил более 1 тыс. организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке. Это значительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2,1 тыс. нелегальных организаций) и всего 2019 года (2,6 тыс.), уточнили РБК в ЦБ. 140 из этих организаций имеют признаки финансовых пирамид, 593 являются «черными кредиторами», 196 — нелегальными форекс-дилерами.
«Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в этом году на лжефорексеров (рост по сравнению с январем—сентябрем 2019 года — около 40%), действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию», — отметили в ЦБ.
Главной тенденцией этого года является переход финансовых мошенников в онлайн. Например, из 140 финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов. По данным ЦБ, эти мошенники предлагали вложения в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдоинвестиционные проекты, в том числе якобы в производство защитных масок, а также использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в интернете.
Чтобы избежать мошенничества, необходимо «не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России», предупредил Лях.
«На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие «аргументы», как «угроза дефолта частных и государственных компаний», «девальвация национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера», — добавили в Банке России.
За полный 2019 год ЦБ выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, а также 308 организаций с другими видами нелегальной деятельности, в том числе лжебанков и компаний на страховом рынке. Как отмечал Лях, услугами нелегальных участников финансового рынка активнее всего пользуются граждане 30−55 лет.
В мае Банк России предупреждал об активизации мошенников в условиях падения доходов россиян из-за пандемии коронавируса. активизировались финансовые мошенники, которые предлагают заработать или решить проблемы, в том числе нелегальные кредиторы и форекс-дилеры.