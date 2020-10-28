В Омске началась проверка из-за нехватки мест для больных коронавирусом

Также в область с проверкой выехали замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. В профсоюзе говорят, что этот случай не исключительный, а проблемы с госпитализацией пациентов в регионе были и раньше. В облправительстве происшедшее назвали сбоем системы.
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил провести внутреннюю проверку регионального минздрава из-за несвоевременной госпитализации больных. Громкий инцидент произошел поздно вечером 27 октября: к зданию омского минздрава подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии.
По данным омских СМИ, в машинах были люди 70 и 85 лет со значительным поражением легких и подозрением на коронавирус. Медики включили сирены и заявили чиновникам, что не могут госпитализировать пациентов из-за нехватки мест в медучреждениях.
Врачи сообщили, что с 11 утра вынуждены возить людей по городу — тяжелые пациенты провели в машинах 10−12 часов.
После этой акции минздрав нашел места для пациентов в стационаре больницы скорой медицинской помощи № 2. В пресс-службе облправительства уточнили, что пациенты живы и получают необходимое лечение.
Глава региона назвал ситуацию «ЧП за гранью человеческого понимания».
«Пациенты не должны проводить в скорой помощи по десять часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Происшедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава», — написал Александр Бурков на своей странице в Instagram. Он дал поручение установить персональную ответственность за случившееся. Согласно первым результатам оперативного расследования, от работы временно отстранена заместитель министра здравоохранения Анастасия Малова, отвечавшая за оказание населению скорой медицинской помощи. Исполнять ее полномочия будет главврач городской поликлиники № 2 Александр Ахрамович.
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Служебное расследование в минздраве продлится до 5 ноября, уточнили в правительстве региона.
Кроме того, Омск посетят замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков — они проверят организацию оказания медпомощи в регионе. Они также изучат вопросы «настройки маршрутизации пациентов», сказал журналистам в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«В условиях высокой нагрузки на сеть все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата — обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. В этой ситуации любые элементы давления недопустимы», — сказал министр здравоохранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию «непозволительной». «Надо, чтобы до этого ситуация не доходила. Нужна оперативная реакция, прежде всего руководителей регионов. И центр, и штаб в центре готовы к принятию их обращений. Система работает. Когда случаются такие непозволительные ситуации, нужно реагировать незамедлительно», — сказал он.
В разговоре с «Ъ» председатель регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» в Омске Ольга Белова подтвердила существование проблемы с госпитализацией пациентов.
«Медики молодцы. Но, к сожалению, это не разовая ситуация. Со стороны пациентов сегодня поступает много жалоб на сложности госпитализации. Так не должно быть. Если скорая посчитала, что человека нужно положить в больницу, то это должно быть сделано. То, что больных возят по 10−12 часов в день, недопустимо», — сказала Белова.
По ее словам, «такие проблемы были и во время первой волны пандемии, когда, как сообщали СМИ, даже с 50-процентным поражением легких отказывались госпитализировать».
В минздраве региона не смогли оперативно прокомментировать вопрос о дефиците свободного коечного фонда, сообщив, что ответ предоставят в течение семи дней. В середине октября власти региона сообщали, что еще до начала второй волны коронавируса правительством Омской области было принято решение заблаговременно создать резервный коечный фонд. Министр здравоохранения Ирина Солдатова тогда докладывала, что коечный фонд расширен до 2225 специализированных мест. В ближайшие дни его планировалось довести минимум до 2,5 тыс. коек. Кроме того, было перепрофилировано подразделение больницы имени Кабанова, где дополнительно развернуто 300 коек.
По последним данным регионального оперштаба, на территории области зафиксировано 15 006 случаев заражения COVID-19. Умерли 410 пациентов, выздоровели 11 055 человек. На карантине остаются 3574 жителя. В начале октября Ирина Солдатова сообщила, что в регионе началась вторая волна коронавируса.
Юлия Сасевич, Оксана Павлова, Новосибирск
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