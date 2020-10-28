Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценамМы собрали для вас самые заманчивые предложения на AliExpress, которые можно купить прямо сейчас с огромными скидками
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
11Столетие Джанни Родари
16:18 (мск), источник: РБК

Baring и компания Аветисяна подписали мировое по спору за «Восточный»

Кипрская компания Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка «Восточный», заключили мировое соглашение — они отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, поступившем в РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Процесс может занять порядка двух месяцев», — говорится в заявлении.

Соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел, уточняется в заявлении, но оно не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». Таким образом, мировое не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви.

Читайте также
«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви

«Акционеры подтверждают, что корпоративный спор между акционерами и уголовное дело не связанные процессы. Акционеры решительно отрицают и опровергают информацию, прошедшую в российских и/или зарубежных СМИ, о якобы связанности корпоративного спора с уголовным делом», — заявили Evison и «Финвижн».

Стороны, заключив мировое, заложили крепкую основу для поддержания и выстраивания будущих отношений, говорится в заявлении: «Акционеры будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка «Восточный». По условиям мирового, это публичное заявление будет единственным, связанным с содержанием мирового соглашения (оно является конфиденциальным, защищено специальным режимом неразглашения и не подлежит раскрытию третьим сторонам).

Конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok длится с 2018 года, за это время стороны подали друг к другу иски в Англии, Италии, на Кипре и в России. Против топ-менеджеров фонда Baring Vostok, в том числе Калви, в 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (позже было переквалифицировано на растрату) по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова.

Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

После возбуждения уголовного дела и задержания Калви и других сотрудников фонда «Финвижн» выиграла ряд российских процессов, которые позволили ей получить контроль над банком (ранее он был подконтролен Evison). Сейчас доля «Финвижн» и партнеров Аветисяна превышает 50%, в то время как Evison владеет 42% банка.

Расследование уголовного дела против Калви завершено, обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой и будет передано в суд, сообщил РБК 28 октября. В этот же день «Восточный» объявил, что получит возмещение ущерба по уголовному делу в размере 2,5 млрд руб. Его выплатит Первое коллекторское бюро, подконтрольное Baring.

Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG — следствие посчитало, что их рыночная стоимость значительно ниже этой суммы, а деньги были похищены. Калви и другие сотрудники фонда не раз заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном», Аветисян и «Финвижн» это отрицали.

Следите за развитием темы Дело «Baring Vostok»
 Почему Путин не говорит про второю волну коронавируса
Иммунолог назвал неуязвимых людей к коронавирусу
Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на тесты на COVID
Количество выявленных фальшивых денег выросло вдвое
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке
Определены самые смешные фото дикой природы
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
10-летнего мальчика нашли в лифте дома на юге Петербурга Он уверял, что мама улетела в Бразилию
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Бабушка из Италии рвет шаблоны своей внешностью
14 природных антибиотиков, с успехом заменяющих аптечные средства
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь