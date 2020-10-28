16:18 (мск), источник: РБК
Baring и компания Аветисяна подписали мировое по спору за «Восточный»
Кипрская компания Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте
«Мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Процесс может занять порядка двух месяцев», — говорится в заявлении.
Соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел, уточняется в заявлении, но оно не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». Таким образом, мировое не связано с делом против
«Акционеры подтверждают, что корпоративный спор между акционерами и уголовное дело не связанные процессы. Акционеры решительно отрицают и опровергают информацию, прошедшую в российских и/или зарубежных СМИ, о якобы связанности корпоративного спора с уголовным делом», — заявили Evison и «Финвижн».
Стороны, заключив мировое, заложили крепкую основу для поддержания и выстраивания будущих отношений, говорится в заявлении: «Акционеры будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка «Восточный». По условиям мирового, это публичное заявление будет единственным, связанным с содержанием мирового соглашения (оно является конфиденциальным, защищено специальным режимом неразглашения и не подлежит раскрытию третьим сторонам).
Конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok длится с 2018 года, за это время стороны подали друг к другу иски в Англии, Италии, на Кипре и в России. Против
После возбуждения уголовного дела и задержания Калви и других сотрудников фонда «Финвижн» выиграла ряд российских процессов, которые позволили ей получить контроль над банком (ранее он был подконтролен Evison). Сейчас доля «Финвижн» и партнеров Аветисяна превышает 50%, в то время как Evison владеет 42% банка.
Расследование уголовного дела против Калви завершено, обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой и будет передано в суд, сообщил РБК 28 октября. В этот же день «Восточный» объявил, что получит возмещение ущерба по уголовному делу в размере 2,5 млрд руб. Его выплатит Первое коллекторское бюро, подконтрольное Baring.
Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG — следствие посчитало, что их рыночная стоимость значительно ниже этой суммы, а деньги были похищены. Калви и другие сотрудники фонда не раз заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном», Аветисян и «Финвижн» это отрицали.