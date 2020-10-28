Количество выявленных в России фальшивых денег в третьем квартале выросло почти вдвое

Регулятор выявил 8655 фальшивых пятитысячных банкнот, еще 1734 — номиналом в 1000 рублей. Двухтысячные банкноты подделывали 383 раза.
Больше всего поддельных денег обнаружено в Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе. Реже всего подделывали банктноты номиналом 50 рублей — выявлено 8 случаев.
Было выявлено 3836 поддельных десятирублевых монет. Из них 3813 монеты с идентичными признаками подделки поступили от одного клиента на экспертизу в подразделение ЦБ в Нижнем Новгороде.
Фальшивых банкнот иностранных государств было выявлено 524 штуки — в 1,5 раза больше, чем во втором квартале 2020 года. Чаще всего подделывали доллары (496 банкнот) и евро (20).
С начала года Банк России выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Большинство из них составили компании, якобы предоставляющие услуги на рынке форекс.