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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество выявленных в России фальшивых денег в третьем квартале выросло почти вдвое

В третьем квартале 2020 года было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков, следует из материалов Банка России (.pdf). Это почти в два раза больше, чем в предыдущем квартале, когда ЦБ выявил 7725 случаев распространения фальшивых денег.

Источник: Reuters

Регулятор выявил 8655 фальшивых пятитысячных банкнот, еще 1734 — номиналом в 1000 рублей. Двухтысячные банкноты подделывали 383 раза.

Больше всего поддельных денег обнаружено в Центральном федеральном округе и Приволжском федеральном округе. Реже всего подделывали банктноты номиналом 50 рублей — выявлено 8 случаев.

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Было выявлено 3836 поддельных десятирублевых монет. Из них 3813 монеты с идентичными признаками подделки поступили от одного клиента на экспертизу в подразделение ЦБ в Нижнем Новгороде.

Фальшивых банкнот иностранных государств было выявлено 524 штуки — в 1,5 раза больше, чем во втором квартале 2020 года. Чаще всего подделывали доллары (496 банкнот) и евро (20).

С начала года Банк России выявил более 1 тыс. организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Большинство из них составили компании, якобы предоставляющие услуги на рынке форекс.

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