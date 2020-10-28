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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В деле о разборке у кафе «Смайл» появился первый подозреваемый

Чеченского омоновца задержали за стрельбу по своим.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сотрудники Следственного комитета России (СКР), расследующие недавнюю перестрелку в чеченском селении Ачхой-Мартан, задержали бойца ОМОНа Шамхана Марзабекова, брат которого получил ранения в перестрелке с бойцами СОБРа. Омоновец подозревается в убийстве.

В связи с событиями, происшедшими 27 октября в райцентре Ачхой-Мартан, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). В рамках его расследования появились первые фигуранты, одним из которых, по неофициальным данным, стал боец ОМОНа Шамхан Марзабеков. Следователи задержали силовика, однако избрана ему судом мера пресечения или нет, пока не ясно.

Как выяснилось в ходе разбирательства, сотрудники ОМОНа братья Шамиль и Шамхан Марзабековы, по предварительным данным находившиеся навеселе, поздним вечером зашли в популярное местное кафе «Смайл» в поисках спиртного.

Поскольку в Чечне фактически действует сухой закон, хозяин их требования не удовлетворил. В результате перебранки владельцу кафе удалось выставить стражей порядка на улицу, после чего он отправился к себе домой, вызвав на подмогу знакомых из СОБРа, который, также как и ОМОН, входит в Росгвардию.

Перестрелка, в которой погиб боец СОБРа Рустам Мадаев, прохожий Али Бердукаев и ранения различной степени тяжести получили еще несколько человек, в том числе Шамиль Марзабеков, произошла уже у дома владельца «Смайла».

Следует отметить, что помимо СУ СКР в обстоятельствах происшедшего разбираются комиссии Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и командование управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Николай Сергеев

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