18:13 (мск), источник: Коммерсантъ
В деле о разборке у кафе «Смайл» появился первый подозреваемый
Чеченского омоновца задержали за стрельбу по своим.
Как стало известно «Ъ», сотрудники Следственного комитета России (СКР), расследующие недавнюю перестрелку в чеченском селении
В связи с событиями, происшедшими 27 октября в райцентре
Поскольку в Чечне фактически действует сухой закон, хозяин их требования не удовлетворил. В результате перебранки владельцу кафе удалось выставить стражей порядка на улицу, после чего он отправился к себе домой, вызвав на подмогу знакомых из СОБРа, который, также как и ОМОН, входит в Росгвардию.
Перестрелка, в которой погиб боец СОБРа Рустам Мадаев, прохожий Али Бердукаев и ранения различной степени тяжести получили еще несколько человек, в том числе Шамиль Марзабеков, произошла уже у дома владельца «Смайла».
Следует отметить, что помимо СУ СКР в обстоятельствах происшедшего разбираются комиссии
Николай Сергеев
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