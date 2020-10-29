10:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Шабтай Калманович привел к потомку шейха
Завершено расследование дела об одном из самых громких убийств 2000-х.
Как стало известно «Ъ», ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела о заказном убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, совершенного 11 лет назад. За все это время расследование не сильно продвинулось: в деле
Как пояснили «Ъ» представители фигурантов уголовного дела, на этой неделе главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве заявило об окончании следствия и предъявило обвинения в окончательной редакции троим предполагаемым участникам убийства. По версии следствия, в покушении были непосредственно задействованы трое уроженцев Ингушетии: Джабраил Костоев, выпустивший в жертву 19 пуль из изготовленного в Армении
Уже со следующей недели обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами уголовного дела, которые касаются собственно покушения — основное дело, возбужденное в отношении заказчиков и организаторов преступления, продолжает расследоваться. На изучение выделенных 15 томов, по словам защитников, им и представителям потерпевшей стороны понадобится
62-летний Шабтай Калманович — влиятельный в то время спортивный функционер, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» и детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном, которому приписывалась параллельная работа едва ли не на все разведки мира, — был расстрелян днем 2 ноября 2009 года в центре Москвы, на Смоленской набережной, на глазах десятков свидетелей. Priora с убийцами остановилась на светофоре возле Mercedes S600 бизнесмена, после чего оказавшийся всего в метре от своей жертвы киллер выпустил в пассажирское стекло лимузина несколько прицельных очередей.
При этом разглядеть детали преступления никому из очевидцев не удалось. Даже водитель убитого Туманов сообщил следствию, что по распоряжению своего босса «всегда смотрел не по сторонам, а на дорогу», поэтому заметить успел только удалявшуюся Lada Priora. Не дали результатов и традиционные в таких случаях работа с данными системы «Поток», отслеживающей перемещение автомобилей по московским улицам, и анализ биллинга мобильных телефонов, работавших на месте преступления. Серебристая Priora с госномерами, как потом выяснилось, украденными с автомобиля Mazda, уехала из района Красной Пресни в сторону Саввинской набережной, засветилась на Комсомольском и Университетском проспектах, а проехав некоторое время по проспекту Вернадского, исчезла. Priora так и не нашли.
Вместе с автомобилем, как выяснилось, перемещались и несколько мобильных телефонов. Один из них, Nokia c извлеченными аккумулятором и
Нерешенным остался и вопрос о заказчике убийства. Следствие установило и допросило партнеров господина Калмановича, имевшего интересы в разных сферах бизнеса, проверило его связи с лидерами российской оргпреступности, наконец, отработало версию о возможной причастности к убийству спецслужб. Участники расследования предметно изучили и личную жизнь бизнесмена, успевшего жениться трижды и обзавестись при этом четырьмя наследниками. Одна из его бывших жен, проявлявшая наибольшую активность в борьбе за право наследовать его имущество, даже рассматривалась в качестве возможного заказчика убийства, однако найти «объективные данные, указывающие на ее причастность к преступлению», так и не смогли.
Только в апреле 2018 года сотрудники Главного управления угрозыска МВД РФ пришли к неожиданному выводу о том, что в их разработках восьмилетней давности на самом деле содержалась важная для расследования убийства Шабтая Калмановича информация.
Заново проанализировав свои же старые материалы, оперативники решили, что фигурирующими в материалах дела номерами мобильных телефонов на самом деле пользовались трое уроженцев Ингушетии, которые и стали затем обвиняемыми по делу. Джабраила Костоева и Батыра Тумгоева объединяла их принадлежность к одному из самых закрытых на Северном Кавказе религиозному братству последователей
По данным близкого к расследованию источника «Ъ», примерно в это же время перед правоохранителями была поставлена стратегическая задача по декриминализации этого клана. Так попали в оперативную разработку не только московские ингуши Костоев, Тумгоев и Белхороев, но и часть их единоверцев, относящихся к влиятельному вирду баталхаджинцев.
Руководители братства, депутат ингушского парламента Якуб Белхороев и председатель контрольной счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев, были арестованы по делу о растрате 19 млн руб. из республиканского фонда соцстраха. Еще десяти баталхаджинцам помоложе во главе с крупным бизнесменом Хасаном Полонкоевым инкриминируется совершенное в Москве минувшей осенью заказное убийство главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его
В ноябре 2019 года, когда киллер стрелял в майора Эльджаркиева, все трое предполагаемых убийц Шабтая Калмановича уже были под арестом. Однако сопровождающие расследование обоих преступлений оперативники, по данным источников «Ъ», все равно дают понять баталхаджинцам, что в случае непризнания вины за убийство 11-летней давности у них есть шанс «попасть и в террористическую группировку Хасана Полонкоева».
Сергей Машкин