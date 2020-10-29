12:27 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ницце террорист убил трех человек в церкви
В центре Ниццы в церкви
Нападение произошло в 9:00. Через 10 минут нападавший был задержан полицией, сообщил мэр города Кристиан Эстрози, прибывший на место преступления.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил об открытии специальной «кризисной ячейки» в парижском здании МВД. Депутат Эрик Сиотти в эфире BFM сообщил, что обстоятельства происшедшего «указывают на теракт».
Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице.
Алексей Тарханов, Париж