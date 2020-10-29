Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Белые следы вулкана
11Столетие Джанни Родари
12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ницце террорист убил трех человек в церкви

В центре Ниццы в церкви Нотр-Дам неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, один из которых умер в больнице. Полиция сообщила, что всего убитых трое.

6
фотографий
6
фотографий

Нападение произошло в 9:00. Через 10 минут нападавший был задержан полицией, сообщил мэр города Кристиан Эстрози, прибывший на место преступления.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил об открытии специальной «кризисной ячейки» в парижском здании МВД. Депутат Эрик Сиотти в эфире BFM сообщил, что обстоятельства происшедшего «указывают на теракт».

Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице.

Алексей Тарханов, Париж

«Реальное звено в нацисткой цепи»: как Франция поссорилась с исламским миром
Во время загрузки произошла ошибка.
28 октября© Ньюстюб
 В России вводят новые карантинные меры против коронавируса
Врачам запретили высказываться о коронавирусе
В России зафиксировали рекордное число случаев COVID за сутки
В ФМБА рассказали о двух вариантах течения инфекции COVID-19
Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски
В Минздраве спрогнозировали конец роста заболеваемости COVID-19
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по рангам
Десять богатейших людей мира потеряли $34 млрд за день
Истребитель перехватил летевший к месту митинга Трампа самолет
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Горячие темы на Авто
Как избавиться от проблемы? 273
С....кука смертная. 268
Рашпиль, Сырник и Молекула 146
Всё-таки Франция невероятно крута! Своим Президентом. И не только! 143
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Пытаясь услужить Европе и НАТО, блогер растерял сторонников в России
Зарубежные политики всё чаще говорят о связи Навального со спецслужбами
Gnezdo.ru
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
Новости партнеров
Тайная спутница Навального тратит миллионы на квартиру в Лондоне и перелеты
Спутницу Навального уличили в работе на западные спецслужбы
Немецкий аноним пытался "заминировать" Омск в день ЧП с Навальным: зачем?
Иностранные политики высмеяли интервью «воскресшего блогера»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь