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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал беспрецедентными темпы распространения COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-кола с журналистами назвал беспрецедентными нынешние темпы распространения коронавируса. В ряде регионов, по его словам, уже достигнута критическая черта с заполняемостью мест в больницах для зараженных COVID-19. Он призвал россиян соблюдать противоэпидемические рекомендации, которые дают санитарные врачи.

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Источник: Reuters

Корреспондент «Ъ FM» спросил Пескова, с чем связаны рекордные темпы роста заболеваемости COVID-19 в России. Пресс-секретарь президента ответил, что это связано с большой нагрузкой на систему здравоохранения, заполняемостью коек, а также потребностью во врачах и лекраствах.

Пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и здоровье окружающих… А чтобы эту ответственность проявить, нужно следовать тем рекомендациям, которые дают наши санитарные врачи.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он также отметил, что поводом для отправки комиссий в регионы для проверок по жалобам медиков не является недоверие Кремля. «Нет, это не значит. Но вы видите, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах. И в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, к председателю правительства. Конечно, необходимо разбираться на месте. Потому что в сообщениях говорится, что люди не смогли получить помощь и ответы на свои чаяния у регионального руководства. Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и для посылки таких комиссий», — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, означает ли потребность в таких комиссиях недоверие властей.

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Представитель Кремля добавил, что в некоторых регионах занято более 90% коек для заразившихся коронавирусом. «То есть это фактически критическая черта», — сказал Песков. Он также обратил внимание на возникающую «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах».

Сегодня в России были обновлены рекорды по количеству заболевших (17 717) и умерших (366) от вируса за сутки. В Москве за последний день выявлено 4906 случаев заражения, всего — 413 928.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что говорить о второй волне коронавируса COVID-19 в стране пока рано, так как ряд регионов только сейчас столкнулся с первой волной пандемии. Он поручил выделить регионам 10 млрд руб. для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также он сообщил, что лечащихся от COVID-19 амбулаторно обеспечат бесплатными препаратами, на это направят еще 5 млрд руб.

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