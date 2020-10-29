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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Серия вооруженных нападений произошла во Франции

Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли.

Несколько вооруженных нападений произошло во Франции

Около 9 утра неизвестный с ножом напал на людей в самой большой церкви французской Ниццы — базилики Нотр-Дам-де-Нис. В результате резни три человека погибли, двое из них непосредственно в храме.

По данным источника в полиции, одна женщина обезглавлена. Об этом же журналистам рассказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Однако источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах Франции указал, что среди погибших обезглавленных нет. По его словам, у двух жертв перерезано горло, еще одного человека доставили в больницу.

Второе нападение произошло в Авиньоне, который тоже расположен в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Неизвестный с ножом атаковал полицейских, выкрикивая исламские лозунги, в том числе «Аллаху акбар». Его застрелили, о пострадавших не сообщается.

Источник: Reuters

Злоумышленник в Ницце кричал «Аллаху акбар»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом и «исламофашизмом, который нужно искоренить». Он сообщил, что во время атаки нападавший выкрикивал фразу «Аллаху акбар». По его словам, преступник задержан и в настоящее время находится в больнице.

Непосредственно момент задержания на видео не попал, однако известно, что под стражу мужчину взяли в самой церкви. В сети появились кадры, на которых полицейские заходят в здание с оружием наготове.

Все церкви в городе закрываются

Мэр Ниццы потребовал закрыть все церкви в городе. «Я попросил закрыть все церкви, все места поклонения», — приводит слова BFM TV Эстрози. «Нам нужно значительное подкрепление, чтобы обезопасить весь город и успокоить население Ниццы», — добавил мэр. В течение какого времени будут действовать подобные меры, пока не уточняется.

Источник: Reuters

Священников предупреждали о возможных атаках

Как рассказал настоятель прихода в Ницце Жиль Флорини, церкви готовились к тому, что на них могут быть совершены атаки. «В течение двух-трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня Всех Святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения, — пояснил священнослужитель. — Мы были настороже, но не думали, что это произойдет».

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Нападение в Ницце осудили в Европе и России

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Макрон потребовал от министров немедленных действий в борьбе с терроризмом

На произошедшее уже отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель. «Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ницце. Мысленно я сейчас с родственниками убитых и раненых. Французская нация в эти тяжелые часы может рассчитывать на солидарность Германии», — привел ее слова пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что его страна поддерживает Францию и «выступает против террора и нетерпимости». Само нападение он назвал варварским.

Председатель Европарламента Давид Сассоли в свою очередь отметил, что глубоко шокирован и расстроен новостями, и призвал европейцев сплотиться. «Эту боль чувствуем все мы в Европе. У нас есть долг — вместе бороться против насилия и тех, кто разжигают ненависть», — написал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Он указал, что в Ницце произошла ужасающая трагедия. «Оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать людей», — добавил Песков.

Источник: Reuters

Ранее во Франции убили человека из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Вечером 16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа в пригороде Парижа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

Известно, что Анзоров напал на учителя Самюэля Пати, увидев в сети видеоролик, в котором отец одной из учениц Пати осуждал его за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике называлось учебное заведение, где работал Пати.

Источник: Reuters

Реакция Макрона на убийство учителя вызвала возмущение в мире

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Эрдоган оскорбил Макрона после убийства учителя под Парижем. Франция отзывает посла в Турции

После расправы над учителем карикатуры на пророка проецировали на стену ратуши в городе Монпелье, во многих городах по всей стране прошли акции в память об убитом. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры на различные темы собираются перевыпустить отдельной книгой.

Президент страны Эммануэль Макрон после произошедшего заявил, что в стране усиливают меры по противодействию радикализации. В частности, были предприняты действия в отношении ассоциаций, которые распространяют идеи радикального ислама. Французский лидер добавил, что Пати «стал лицом республики, нашего желания разбить террористов», и указал, что страна продолжит защищать свободу, которой учил убитый.

В то же время многие страны критиковали Францию за поддержку карикатур. Так, иранская консервативная газета Vatan-e Emrooz («Родина сегодня») вышла с ответной карикатурой на Макрона на первой полосе: его изобразили в виде дьявола. А глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции лидером терроризма.

Екатерина Первышева

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