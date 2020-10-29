17:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли.
Около 9 утра неизвестный с ножом напал на людей в самой большой церкви французской Ниццы — базилики Нотр-Дам-де-Нис. В результате резни три человека погибли, двое из них непосредственно в храме.
По данным источника в полиции, одна женщина обезглавлена. Об этом же журналистам рассказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Однако источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах Франции указал, что среди погибших обезглавленных нет. По его словам, у двух жертв перерезано горло, еще одного человека доставили в больницу.
Второе нападение произошло в Авиньоне, который тоже расположен в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Неизвестный с ножом атаковал полицейских, выкрикивая исламские лозунги, в том числе «Аллаху акбар». Его застрелили, о пострадавших не сообщается.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом и «исламофашизмом, который нужно искоренить». Он сообщил, что во время атаки нападавший выкрикивал фразу «Аллаху акбар». По его словам, преступник задержан и в настоящее время находится в больнице.
Непосредственно момент задержания на видео не попал, однако известно, что под стражу мужчину взяли в самой церкви. В сети появились кадры, на которых полицейские заходят в здание с оружием наготове.
Мэр Ниццы потребовал закрыть все церкви в городе. «Я попросил закрыть все церкви, все места поклонения», — приводит слова BFM TV Эстрози. «Нам нужно значительное подкрепление, чтобы обезопасить весь город и успокоить население Ниццы», — добавил мэр. В течение какого времени будут действовать подобные меры, пока не уточняется.
Как рассказал настоятель прихода в Ницце Жиль Флорини, церкви готовились к тому, что на них могут быть совершены атаки. «В течение
На произошедшее уже отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель. «Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ницце. Мысленно я сейчас с родственниками убитых и раненых. Французская нация в эти тяжелые часы может рассчитывать на солидарность Германии», — привел ее слова
Председатель Европарламента Давид Сассоли в свою очередь отметил, что глубоко шокирован и расстроен новостями, и призвал европейцев сплотиться. «Эту боль чувствуем все мы в Европе. У нас есть долг — вместе бороться против насилия и тех, кто разжигают ненависть», — написал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Он указал, что в Ницце произошла ужасающая трагедия. «Оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать людей», — добавил Песков.
Вечером 16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа в пригороде Парижа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.
Известно, что Анзоров напал на учителя Самюэля Пати, увидев в сети видеоролик, в котором отец одной из учениц Пати осуждал его за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике называлось учебное заведение, где работал Пати.
После расправы над учителем карикатуры на пророка проецировали на стену ратуши в городе Монпелье, во многих городах по всей стране прошли акции в память об убитом. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры на различные темы собираются перевыпустить отдельной книгой.
Президент страны Эммануэль Макрон после произошедшего заявил, что в стране усиливают меры по противодействию радикализации. В частности, были предприняты действия в отношении ассоциаций, которые распространяют идеи радикального ислама. Французский лидер добавил, что Пати «стал лицом республики, нашего желания разбить террористов», и указал, что страна продолжит защищать свободу, которой учил убитый.
В то же время многие страны критиковали Францию за поддержку карикатур. Так, иранская консервативная газета
Екатерина Первышева
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