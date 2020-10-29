СМИ рассказали о личности совершившего нападение в Ницце

Статус подозреваемых также получили его соотечественники, прибывшие вместе с ним на остров Лампедуза.
Новая информация в расследовании атаки в Ницце уже стала поводом для политических заявлений: лидер оппозиционной партии «Лига» и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.
Как писали итальянские СМИ, после высадки 20 сентября Брахим А. находился в карантине и 9 октября попал в центр распределения мигрантов в Бари.
Как отмечается, выходцы из Туниса, попавшие в Европу через Италию, уже становились исполнителями крупных терактов.
Так, в 2011 году в Италию прибыл Анис Амри, который пятью годами позднее совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Спустя неделю после теракта его ликвидировали в Милане после обычной проверки документов.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять «Аллах акбар». Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.