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07:35 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. У мужчины, совершившего нападение на прихожан в церкви в Ницце, нашли нож, Коран и два мобильных телефона, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Источник: AP 2020
Были найдены Коран, два телефона и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров.
Жан-Франсуа Рикар

Кроме того, внутри церкви найшли оставленную злоумышленником сумку с его личными вещами. Рядом с ней обнаружили два ножа, которыми террорист не воспользовался при нападении, добавил прокурор.

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Он подтвердил, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и мужчина. По его словам, речь идет о 60-летней женщине, у которой нападавший перерезал горло и практически обезглавил, и 55-летнем мужчине, которому также нанесли глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви, уточнил Рикар.

Нападение в Ницце

В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.

Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. По словам Рикара, мужчина — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять «Аллах акбар».
Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

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