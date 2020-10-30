Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины

Были найдены Коран, два телефона и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров.
Кроме того, внутри церкви найшли оставленную злоумышленником сумку с его личными вещами. Рядом с ней обнаружили два ножа, которыми террорист не воспользовался при нападении, добавил прокурор.
Он подтвердил, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и мужчина. По его словам, речь идет о 60-летней женщине, у которой нападавший перерезал горло и практически обезглавил, и 55-летнем мужчине, которому также нанесли глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви, уточнил Рикар.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. По словам Рикара, мужчина — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять «Аллах акбар».
Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
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