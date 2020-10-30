Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
75VIP-вирус
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
13:02 (мск), источник: Интерфакс

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 018 354 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

COVID-19: Новые случаи
США
13:02 (мск)Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

По его данным, на утро пятницы (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 181 027 человек, выздоровели 30 298 756.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.
Читайте также
В России за сутки впервые выявлено более 18 тыс. заразившихся коронавирусом

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 944 934 случая заражения коронавирусом и 228 656 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксирован 8 088 851 заболевший COVID-19 при 121 090 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся.

Третье место в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 494 376 случаев заражения, умерли 158 969 заболевших, вылечились более 4,9 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом
Что изменится в жизни россиян с ноября
Из аптек пропал применяемый при COVID жизненно важный препарат
Ученые назвали основной источник распространения коронавируса
Ефремов захотел отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО
В Татарстане застрелили напавшего на полицию подростка с ножом
В космосе нашли «тыкву» к Хэллоуину
COVID-19 может повреждать органы после выздоровления
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Дети
Кети Топурия подтвердила беременность Певица перестала отрицать, что станет мамой во второй раз
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь