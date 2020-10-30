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09:57 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 0:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.

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Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС начали преследовать нарушителя, а когда настигли его, тот начал угрожать им ножом. На требования прекратить он не реагировал и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.

«Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом “О полиции” правоохранители применили табельное оружие», — отметили в МВД.

После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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