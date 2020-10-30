В России за сутки впервые выявлено более 18 тыс. заразившихся коронавирусом

Число погибших за сутки пациентов с COVID-19 составило 355. Вчера умерли 366 пациентов с коронавирусом, это максимум за все время. Общее число жертв составляет 27 656. Вылечились за день 14 519 человек, за все время — 1 200 560.
Регионы с наибольшим числом новых заразившихся:
Больше всего погибших пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки выявили в Москве (69), Санкт-Петербурге (36), Ростовской (15), Московской (13) и Нижегородской (13) областях.
Как показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, около трети жителей России готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают про запас товары первой необходимости. При этом президент России Владимир Путин накануне сообщил, что в России не планируется вводить общенациональный локдаун на фоне роста заболеваемости.