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10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки впервые выявлено более 18 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 18 283 случая заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщил оперштаб. Накануне было выявлено 17 717 заболевших. Общее число заразившихся достигло 1 599 976.

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Источник: РИА "Новости"

Число погибших за сутки пациентов с COVID-19 составило 355. Вчера умерли 366 пациентов с коронавирусом, это максимум за все время. Общее число жертв составляет 27 656. Вылечились за день 14 519 человек, за все время — 1 200 560.

Регионы с наибольшим числом новых заразившихся:

  • Москва — 5268 (за все время — 419 196),
  • Санкт-Петербург — 801 (60 522),
  • Московская область — 524 (86 286),
  • Нижегородская область — 401 (41 169),
  • Архангельская область — 325 (20 246).

Больше всего погибших пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки выявили в Москве (69), Санкт-Петербурге (36), Ростовской (15), Московской (13) и Нижегородской (13) областях.

Как показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, около трети жителей России готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают про запас товары первой необходимости. При этом президент России Владимир Путин накануне сообщил, что в России не планируется вводить общенациональный локдаун на фоне роста заболеваемости.

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