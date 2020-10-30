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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актёр Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.

Источник: РИА Новости

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии», — написала она в Facebook.

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Правозащитница добавила, практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.

«Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — добавила она.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года лишения свободы. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

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