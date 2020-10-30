Убийца из Ниццы попал в Европу на мигрантском судне

Национальный антитеррористический прокурор Жан-Франсуа Рикар заявил, что у 21-летнего преступника был документ итальянского Красного Креста, который он получил по прибытии на остров Лампедуза из Туниса. 9 октября молодой человек добрался до итальянского города Бари, откуда отправился во Францию.
После задержания у тунисца нашли Коран, два мобильника и два ножа, которыми он не пользовался при нападении. Его личность не была известна спецслужбам, и в национальной базе данных не было его отпечатков пальцев.
30 октября французские полицейские задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Следствие считает, что в день нападения на собор Нотр-Дам он контактировал с преступником.
Теракт в Ницце произошел утром 29 октября. Жертвами преступника стали три человека, еще несколько получили ранения. Полиция задержала нападавшего, его ранили и доставили в больницу.
В тот же день в городе Авиньон застрелили мужчину, который напал с ножом полицейских. В Лионе задержали беженца из Афганистана, вооруженного ножом. Еще одного человека, которого подозревают в попытке напасть на церковь, задержали в пригороде Парижа.
Нападения произошли на фоне протестов в мусульманских странах из-за поддержки французскими властями публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Такую позицию заняли в Париже после убийства учителя, который показывал эти изображения школьникам на уроке толерантности.
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