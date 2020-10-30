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15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

На западе Турции произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 10 домов в турецком Измире разрушено в результате мощного землетрясения в Эгейском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Турции.

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Отмечается, что пострадали здания в измирских районах Байраклы и Борнова. Разрушены несколько домов, одно здание полностью рухнуло. Информации о погибших или раненых пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все министерства и ведомства страны приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения.

«Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия», — написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции. Так, по данным РИА Новости, один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова.

Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.

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