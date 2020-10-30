В Москве у посольства Франции разогнали протестующих мусульман

При задержании протестующих били, валяли по земле.
Накануне у французского посольства также собирались протестующие, но вчерашняя акция была менее многочисленной.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева, католический храм Москвы, окормляющий французскую диаспору, временно закроют ради безопасности прихожан. О решении закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября объявил глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци.
Ранее в пятницу борец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» пост с оскорблениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите. Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — заявил Нурмагомедов.
27 октября с резким заявлением в адрес Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет «свободой слова», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста», — добавил он.
Школьный учитель Самюэль Пати был обезглавлен 23 октября в пригороде Парижа. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина по имени Абдулак А., этнический чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца.
Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.
Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.
Пати начали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщали французские СМИ.
Полиция расследует нападение как теракт. Президент Эммануэль Макрон заявил, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения.
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