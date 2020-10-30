Землетрясение на эгейском побережье Греции и Турции. Главное
Землетрясение магнитудой до 6,7 произошло в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. Подземные толчки вызвали разрушения в греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос и турецком Измире. По данным спасателей, погибли четыре человека.
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В Измире разрушено от шести до 20 жилых домов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о разрушениях в городских районах Байраклы и Борнова.
Спасатели сообщили о четырех погибших и 120 пострадавших. Из-под завалов вытащили 70 человек.
В разборах завалов принимают участие местные жители.