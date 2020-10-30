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17:41 (мск), источник: ТАСС

Землетрясение на эгейском побережье Греции и Турции. Главное

Землетрясение магнитудой до 6,7 произошло в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. Подземные толчки вызвали разрушения в греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос и турецком Измире. По данным спасателей, погибли четыре человека.

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  • В Измире разрушено от шести до 20 жилых домов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о разрушениях в городских районах Байраклы и Борнова.
  • Спасатели сообщили о четырех погибших и 120 пострадавших. Из-под завалов вытащили 70 человек.
  • В разборах завалов принимают участие местные жители.
  • В Сеферихисаре в 50 км от Измира морская волна подтопила некоторые городские районы.
Видео
Момент землетрясения и цунами в Турции попал на видео
  • По поручению президента страны Тайипа Эрдогана в район происшествия направились министр сельского и лесного хозяйства вместе с министром экологии и градостроительства.
  • В Неон-Карловаси в результате землетрясения обрушился купол церкви Божьей Матери («Панагия ту Теотоку»). Местный телеканал Sky сообщает о серьезных повреждениях и других зданий.
  • Объявлена угроза цунами. Жителям греческих островов между Икарией, Косом и Хиосом рекомендовано покинуть прибрежную зону и отойти от зданий, поскольку высока вероятность новых подземных толчков.
  • Точной информации о пострадавших и погибших с греческой стороны пока нет.
  • Посольство РФ в Турции сообщило, что не располагает информацией о пострадавших среди россиян при землетрясении в Измире.
  • В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в Измире могут находиться не более 100 российских туристов.
Во время загрузки произошла ошибка.
  • Землетрясение ощущалось также в Афинах и Стамбуле. Первые толчки в районе Самоса произошли около 13:51 по местному времени (14:51 мск).
  • Главы МИД Турции и Греции выразили готовность стран оказать помощь друг другу.
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