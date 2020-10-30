В Москве разогнали акцию против президента Макрона

Протестные акции мусульман у посольства Франции в Москве начались еще вчера. Как рассказывал «Ъ», в четверг туда пришли несколько десятков приверженцев ислама, которые потребовали извинений у президента Франции Эмманюэля Макрона. Они встали в пикет с плакатом, который держали по очереди. «Мы любим тебя, о наш Пророк», «Пусть Аллах всевышний покарает всех, кто посягает на честь нашего любимого Пророка» и «Эмманюэль Макрон — лицемер номер 1», — написано было на листе ватмана.
Инициатор акции и автор плаката 32-летний программист Зубейр Цолоев рассказал «Ъ», что изначально на плакате Макрон был назван «террористом номер 1» (так сказал о главе Франции муфтий Чечни Салах Межиев), но такой плакат не согласилась напечатать ни одна типография, в которую он обратился.
16 октября, напомним, чеченец по происхождению, приехавший из Москвы, Абдулахан Анзоров отрубил голову школьному учителю Пати в городе Конфлан-Сент-Онорине к западу от Парижа. По версии следствия, он хотел наказать педагога за то, что тот показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Эмманюэль Макрон посмертно наградил Самюэля Пати орденом Почетного Легиона. Также Макрон призвал сделать ислам «французским, просвещенным, резко ограничив воздействие внешних спонсоров и менторов из других стран, слишком активно вовлеченных в жизнь и воспитание молодежи».
Акция в четверг продолжалась до вечера. Собравшихся у ворот посольства полицейские не задерживали, а просто переписывали их паспортные данные и отходили в сторону.
Пикетчики, которых к 19 часам оставалось не больше дюжины, заявили «Ъ», что намерены приходить к посольству каждый день, пока Эмманюэль Макрон публично не извинится. Также они подчеркнули, что ждут извинений и от «либеральной журналистки» Ксении Собчак, которая тоже, по их мнению, поддержала позицию Эмманюэля Макрона, назвав ее проявлением свободы слова.
Сегодня около 15:00 уже на выходе из станции метро «Октябрьская» (радиальная) можно было заметить группы молодых людей, явно приверженцев ислама.
У них не было плакатов, они не выкрикивали лозунгов, но, очевидно, дожидались каких-то указаний. Проход к зданию посольства Франции на Большой Якиманке перекрыли сотрудники полиции. «Там митинг, туда нельзя», — разворачивали прохожих они, объясняя, что пройти в нужном направлении можно только по четной стороне улицы через пешеходный переход. Вдоль Большой Якиманки парковались автозаки и полицейские машины. На противоположной стороне улицы несколько десятков мусульман в окружении сотрудников полиции выкрикивали лозунги, которые, впрочем, нельзя было разобрать.
Сотрудники полиции поначалу их не задерживали, рекомендуя им разойтись. Толпа стала смещаться по тротуару. Вскоре полицейские уже настойчиво призвали «не мешать движению прохожих» и приступили к активным действиям.
Мусульмане оказали сопротивление и устроили стычку с полицейскими. В результате восемь человек были задержаны и отправлены в автозак.
После этого остальные митингующие начали расходиться, сотрудники полиции в громкоговоритель просили прохожих не толпиться на улице. Часть участников акции перешли на противоположную сторону. Один из них, молодой человек по имени Сафар, согласился поговорить с корреспондентом «Ъ». «Мы, мусульмане, тоже люди, — сказал он. — Мы уважаем все религии: Иисуса, Моисея. Почему они оскорбляют нашего Пророка? Мы никогда не скажем плохого слова в адрес христианской веры. Мы все равны, и когда Пророка на моих глазах оскорбляют, я не могу сидеть дома».
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин не стал комментировать «Ъ» происходящее у французского посольства и попросил обратиться за информацией в отделение информационного реагирования столичной полиции, по номерам которого «Ъ» не ответили.
В префектуре Центрального административного округа (ЦАО) Москвы сообщили «Ъ», что не согласовывали акцию возмущенных словами и действиями президента Франции Эмманюэля Макрона мусульман у посольства Франции в четверг.
«Митинги и обращения поступают в правительство. Пикеты — в префектуру. Мы не согласовывали мероприятий у посольства Франции», — сказала «Ъ» пресс-секретарь префекта ЦАО Елена Седина.
Судя по развитию событий, не согласована была акция и сегодня. «Ъ» также направил запрос в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, отвечающий за согласование массовых акций на улицах города.
В Совете муфтиев России говорят, что «мусульмане всего мира, и России в частности, выразили протест путем публичного возмущения и осуждения как газеты, издавшей богомерзкие карикатуры, так и их поддержку со стороны французских властей», однако предостерегают от несанкционированных акций.
«Я призываю всех своих единоверцев не поддаваться на провокации и категорически воздержаться от несанкционированных митингов, учинения беспорядков и уж тем более физической агрессии в адрес кого-либо, — заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, которого “Ъ” попросил прокомментировать события у посольства Франции. — Наш протест праведен, но он должен идти в рамках действующего законодательства и морально-этических норм».
Нет такого мусульманина, которого бы не задели насмешки и издевки в адрес ислама или Пророка Мухаммада (мир ему). Мы с большой болью в сердце наблюдаем как святотатство и глумление над религиозными чувствами людей вышло во Франции на государственный уровень.
Рушан Аббясовпервый заместитель председателя Совета муфтиев России
Между тем с одиночным пикетом у посольства Франции появился человек славянской внешности с плакатом «Франция — Ницца».
К нему, по словам находящегося на месте фотокорреспондента «Ъ» Эмина Джафарова, время от времени подходят представители мусульманской общины с требованием уйти: «Зачем ты сюда пришел? Сейчас сюда придут важные люди и разберутся с тобой». Полиция проверяет документы и у пикетчиков, поддерживающих Макрона, которые стали сменять друг друга, и пока не вмешивается в процесс.
Однако и мусульмане, судя по всему, не намерены отказаться от акции. Они подъезжают к посольству на такси по два-три человека с плакатами, а когда полиция их задерживает, их место занимает новая группа протестующих. В 16:30 к зданию подъехала новая группа мусульман и стала топтать портрет президента Макрона с изображением подошвы на лице. Они сразу были задержаны.
Мария Литвинова, Елена Рожкова, Павел Коробов
Во время загрузки произошла ошибка.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.