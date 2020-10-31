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03:50 (мск), источник: Life.ru

Суд признал законным брак мужчины с 13-летней девочкой, которую он похитил из дома и заставил сменить веру

Как заявил немолодой жених, это было добровольное решение его невесты.

Суд в Пакистане признал законным брак между 44-летним местным жителем и 13-летней девочкой из христианской семьи, которую он похитил из дома, пока её родители были на работе, и заставил сменить вероисповедание на ислам. Об этом сообщает Daily Mail.

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— Девочка была похищена из своего дома в Карачи 13 октября, а через два дня её «муж» предъявил свидетельство о браке, в котором говорилось, что ей 18 лет и она приняла ислам, — говорится в публикации.

Ситуация вызвала волну народных протестов в городе, однако, несмотря на это и невзирая на наличие у родственников документов, подтверждающих возраст невесты, судья признал брак, поскольку, по словам немолодого жениха, это было «добровольное решение» девочки. При этом отмечается, что на судебном слушании он силой удерживал её за руку, чтобы она не сбежала к маме, которая тоже была в зале.

Ситуация с дочерью не единственная проблема, которая свалилась на её родителей. После огласки случившегося их уволили с работы, а неизвестные регулярно оставляют им сообщения с угрозами.

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