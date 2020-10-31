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10:12 (мск), источник: Известия

В центре Челябинска произошел взрыв

В Челябинске утром 31 октября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы.

Источники «Известий» отмечают, что пожар произошел в городской клинической больнице № 2 на проспекте Ленина, 82. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона в кислородной будке.

По словам источников, на месте работают две пожарные бригады, сотрудники скорой помощи и МЧС. Территория больницы оцеплена силами патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых видно, как от здания поднимается столб дыма.

15 сентября в жилом доме Челябинска произошел хлопок газа. В результате инцидента пострадал хозяин квартиры, где произошел хлопок, он был госпитализирован. Несущие конструкции здания не были повреждены, другие жильцы не пострадали.

Во время загрузки произошла ошибка.
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