October 31, 2020
10:12 (мск), источник: Известия
В центре Челябинска произошел взрыв
В Челябинске утром 31 октября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают очевидцы.
Источники «Известий» отмечают, что пожар произошел в городской клинической больнице № 2 на проспекте Ленина, 82. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона в кислородной будке.
По словам источников, на месте работают две пожарные бригады, сотрудники скорой помощи и МЧС. Территория больницы оцеплена силами
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых видно, как от здания поднимается столб дыма.
15 сентября в жилом доме Челябинска произошел хлопок газа. В результате инцидента пострадал хозяин квартиры, где произошел хлопок, он был госпитализирован. Несущие конструкции здания не были повреждены, другие жильцы не пострадали.